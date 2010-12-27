В Петербурге 13-летнего мальчика обвинили в изнасиловании 11-летнего

Правоохранительные органы начали проверку.

Накануне, 22 августа, петербурженка рассказал сотрудникам 51 отдела полиции, что над ее 11-летним ребенком были совершены действия сексуального характера. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, инцидент произошел еще год назад в заброшенном здании на ул. Костюшко, 9. Ребенок долго не рассказывал об этом, однако, наконец, признался, что в сентябре 2017 года его изнасиловал 13-летний подросток. Подробные детали не раскрываются.

Личность подозреваемого сотрудники полиции узнали от матери пострадавшего. Правоохранительные органы начали проверку.

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