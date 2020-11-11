  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В больнице на Костюшко за день нашли два трупа
Сегодня, 9:19
191
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В больнице на Костюшко за день нашли два трупа

0 0

Тела направили в морг для установления причины смерти.

В Городской больнице №26 на улице Костюшко в один день нашли два трупа. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Так, 31 октября около 2:40 на пустыре у забора на территории медицинского учреждения было обнаружено тело неизвестного мужчины. На вид погибшему 40-45 лет, на правом плече у него татуировка в виде смерти с косой. На теле нет признаков насильственной смерти.

В этот же день около 13:30 второго мертвеца нашли в подвале больницы. Ему на вид 50-55 лет, без внешних признаков насильственной смерти. На нём были спортивные штаны, футболка, кроссовки.

Тела направили в морг для установления причины смерти.

В подвале дома в Колпино обнаружили мумию.

Фото: Piter.tv

Теги: костюшко, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии