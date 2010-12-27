Подростока из Выборга будут судить за жестокое избиение

Молодой человек избил знакомого из-за девушки.

Следственный комитет завершил расследование дела 16-летнего подростка из Выборга, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Как стало известно, в конце февраля молодой человек жестоко избил 17-летнего парня на почве личной неприязни, возникшей из-за ревности. Обвиняемый ударил пострадавшего ногой, в результате чего тот упал на оконную раму и поранился о стекло. После этого ревнивец нанес еще несколько ударов, причинив подростку тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело против злоумышленника направлено в суд. Молодому человеку может грозить до восьми лет тюрьмы.

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