Отцеубийце из Киришей грозит 15 лет тюрьмы

Следственный комитет направил дело мужчины в суд.

В Киришах завершено расследование местного жителя, обвинённого в убийстве отца. Мужчина признан виновным в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следственный комитет направил дело в суд.

Печальная история случилась в октябре прошлого года. Во время распития алкогольных напитков отец с сыном повздорили и последний не менее 50 раз ударил пожилого родственника. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщает следствие, оба мужчины нигде не работали и жили за счет пенсии погибшего. Ранее обвиняемый ни раз привлекался к ответственности за разбой, сидел в тюрьме и имеет непогашенную судимость. Теперь мужчине грозит срок до пятнадцати лет лишения свободы.

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