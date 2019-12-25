В Петербурге 13 июля откроются салоны красоты и бани

Доступ горожан в эти организации разрешается только при условии соблюдения требований безопасности.

В Петербурге снимают ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Документ об изменениях в постановление правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.

Так, с 13 июля в городе в полном объеме возобновится работа салонов красоты и парикмахерских. Однако посетители смогут получить услугу только по предварительной записи. Кроме того, станут доступны для горожан бани и некоторые бытовые услуги.

Доступ горожан в организации, которые возобновляют работу, разрешен только при условии соблюдения требований безопасности. В частности, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и обрабатывать руки при входе в помещение. Организация должна следовать стандарту безопасной деятельности и иметь уникальный QR-код.

Ранее мы рассказывали о том, что открылось в Петербурге с 6 июля.

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