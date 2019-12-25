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В Петербурге 12 марта потеплеет до +5 градусов
Сегодня, 10:31
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В Петербурге 12 марта потеплеет до +5 градусов

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Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В субботу, 12 марта, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +3…+5 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В городе в субботу существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление мало изменится.

Ранее мы сообщали, что Петербург получит 8,3 млрд рублей на строительство школ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода в петербурге, солнечная погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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