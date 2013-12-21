В Петербурге 12 июня стартовал Фестиваль цветов

Флористы в своих работах отразили символы разных уголков России, включая Петербург, Астрахань, Якутск, Чечню и другие.

Сегодня, 12 июня, в День России в Александровском саду Петербурга состоялась церемония открытия юбилейного Фестиваля цветов. В этом году празднику исполнилось 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Анатолия Повелия.

Композиции из цветов разместили на площади в 237 квадратных метров. Основная тема программы - Год народного искусства.

Флористы в своих работах отразили символы разных уголков России, включая Петербург, Астрахань, Якутск, Чечню и другие. Например, Казань олицетворяет зилант, который встречается в татарских сказках и легендах. Садовники из Якутска создали композицию в виде шаманского бубна. Цветочницы из Северной столицы воссоздали из растений герб города.

Посмотреть на цветы можно до осени. За ними до сентября будут ухаживать специалисты.

Ранее на Piter.tv: из-за Фестиваля цветов и Бала национальностей дороги в центре Петербурга частично перекроют.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству