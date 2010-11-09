Из-за Фестиваля цветов и Бала национальностей дороги в центре Петербурга частично перекроют

Ограничения введут с 4 по 12 июня.

На предстоящей неделе водителям придется выбирать новые маршруты движения. Из-за проведения Фестиваля цветов и Бала национальностей дороги в центре Петербурга частично перекроют. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.

С 4 по 6 июня временно будет запрещен проезд по Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту. Изменения связаны с организацией Бала национальностей на площадке.

12 июня на площади Островского пройдет Фестиваль цветов. Водители не смогут оставить машины на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова, а также в самом переулке. Парковку запретили на улице Зодчего Росси и в переулке Крылова.

Кроме того, будет перекрыт участок от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома 6 до 11:59 9 июня, а также с полуночи 10 июня до 22:00 12 июня.

Ранее на Piter.tv: с 5 июня трамваи вновь будут курсировать по Купчинской и Ярослава Гашека.

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