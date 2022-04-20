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В Петербурге 10 июля родился Володя Путин
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В Петербурге 10 июля родился Володя Путин

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Мама ребенка рассказала, что то же имя и у его дедушки – он Владимир и однофамилец президента.

В пятницу, 21 июля, в комздраве рассказали о необычном выборе имени для малыша в родильном доме №10 Петербурга – 10 июля появился на свет Володя Путин. 

Мама ребенка рассказала, что то же имя и у его дедушки – он Владимир и однофамилец президента. 

Родителям мальчика очень нравится энергетика  этого имени и его значение: "владеющий миром".

Пресс-служба регионального комздрава

Кроме того, мама мальчика считает, что человек с таким именем "призван приводить людей к порядку и согласию".

Мой сын принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтоб он рос лидером, победителем по жизни!

Виктория, мама Володи Путина

Ранее на Piter.TV: инспекторы комтранса Петербурга спасли шестерых малышей, оставленных родителями в машинах.

Фото: Piter.TV

Теги: необычное имя, роддом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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