В Петербурге 10 июля родился Володя Путин

В пятницу, 21 июля, в комздраве рассказали о необычном выборе имени для малыша в родильном доме №10 Петербурга – 10 июля появился на свет Володя Путин.
Мама ребенка рассказала, что то же имя и у его дедушки – он Владимир и однофамилец президента.
Родителям мальчика очень нравится энергетика этого имени и его значение: "владеющий миром".
Пресс-служба регионального комздрава
Кроме того, мама мальчика считает, что человек с таким именем "призван приводить людей к порядку и согласию".
Мой сын принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтоб он рос лидером, победителем по жизни!
Виктория, мама Володи Путина
Ранее на Piter.TV: инспекторы комтранса Петербурга спасли шестерых малышей, оставленных родителями в машинах.
Фото: Piter.TV
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