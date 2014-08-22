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Инспекторы комтранса Петербурга спасли шестерых малышей, оставленных родителями в машинах
Сегодня, 16:49
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Инспекторы комтранса Петербурга спасли шестерых малышей, оставленных родителями в машинах

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По действующим правилам, несовершеннолетних можно оставлять с 12-ти лет, но только в местах с разрешённой парковкой.

За всё время контроля соблюдения правил парковки сотрудники Комитета по транспорту Северной столицы спасли шестерых детей в возрасте от 8 до 11 лет, которых оставили родители в закрытом авто. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По действующим правилам, несовершеннолетних можно оставлять с 12-ти лет, но только в местах с разрешённой парковкой. Все 6 случаев произошли в зоне запрещающих знаков. В таких случаях специалисты вызывают на место спасателей и скорую помощь.

Бывали случаи, когда родители оказывались у машины до приезда экстренных служб, однако так было не всегда, а дети в любом случае сидели в кресле с закрытыми окнами на жаре более получаса.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали выдавать парковочные разрешения со всеми зонами платной стоянки в районе.

Фото: Pxhere

Теги: городской комитет по транспорту, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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