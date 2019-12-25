Сотрудника комитета по молодежной политике с признаками ОРВИ госпитализировали в инфекционную больницу имени Боткина.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что в Петербурге 10% чиновников будут работать из дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как оказалось, в комитете по молодежной политике госпитализировали одного из депутатов. Правда не с коронавирусом, а с признаками ОРВИ. В итоге госслужащие начали соблюдать режим самоизоляции.

Отмечается, что все сотрудники, которые пребывали заграницей обязаны пройти двухнедельный карантин на самоизоляции.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам по дням расписали симптомы коронавируса.

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