В Петербурга планируют выдавать электронные визы туристам в 2020 году

При этом путешественник будет получать не только право на въезд, но и пакет дополнительных опций.

В Петербурге в 2020 году иностранные туристы смогут получить электронные визы. Об этом рассказала зампредседателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Также в Смольном намерены перевести в круглосуточный режим информационные центры для туристов.

Предполагается, что уже в следующем году для туристов введут электронные визы. При этом путешественник будет получать не только право на въезд, но и пакет дополнительных опций. Так, например, мы думаем о том, чтобы перевести в круглосуточный режим информационные центры для туристов заявила Гвичия

Отмечается, что первое время это нововведение будет действовать в тестовом режиме. Также власти города подчеркнули, что речь также идет исключительно об одноразовых визах, а не о многократных.

Ранее мы сообщали о том, что петербургского производителя молока и молочной продукции оштрафовали на 300 тыс. рублей

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