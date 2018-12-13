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В Петербурга планируют выдавать электронные визы туристам в 2020 году
Вчера, 20:53
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IRINA_CHALKINA

В Петербурга планируют выдавать электронные визы туристам в 2020 году

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При этом путешественник будет получать не только право на въезд, но и пакет дополнительных опций.

В Петербурге в 2020 году иностранные туристы смогут получить электронные визы. Об этом рассказала зампредседателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Также в Смольном намерены перевести в круглосуточный режим информационные центры для туристов.

Предполагается, что уже в следующем году для туристов введут электронные визы. При этом путешественник будет получать не только право на въезд, но и пакет дополнительных опций. Так, например, мы думаем о том, чтобы перевести в круглосуточный режим информационные центры для туристов

заявила Гвичия

Отмечается, что первое время это нововведение будет действовать в тестовом режиме. Также власти города подчеркнули, что речь также идет исключительно об одноразовых визах, а не о многократных.

Ранее мы сообщали о том, что петербургского производителя молока и молочной продукции оштрафовали на 300 тыс. рублей

Фото:pixabay
 

Теги: новости спб, общество, смольный, туристы спб, турпоток спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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