Петербургского производителя молока и молочной продукции оштрафовали на 300 тыс. рублей

Состав продукции противоречит требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В городе на Неве оштрафовали ООО "Голландия плюс", которая производит молоко и молочную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты обнаружили в продукции растительные масла и жиры на растительной основе, что противоречит требованиям технических регламентов Таможенного союза. В ведомстве отметили, что в лаборатории изучали сметану 15%. Компания получила соответствующее предписание, но выполнить его не стала.

В результате ООО "Голландия плюс" привлекли к административной ответственности. Производителю выписали штраф в размере 300 тыс. рублей.

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