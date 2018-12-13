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Петербургского производителя молока и молочной продукции оштрафовали на 300 тыс. рублей
Вчера, 19:11
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IRINA_CHALKINA

Петербургского производителя молока и молочной продукции оштрафовали на 300 тыс. рублей

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Состав продукции противоречит требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В городе на Неве оштрафовали ООО "Голландия плюс", которая производит молоко и молочную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Специалисты обнаружили в продукции растительные масла и жиры на растительной основе, что противоречит требованиям технических регламентов Таможенного союза. В ведомстве отметили, что в лаборатории изучали сметану 15%. Компания получила соответствующее предписание, но выполнить его не стала. 

В результате ООО "Голландия плюс" привлекли к административной ответственности. Производителю выписали штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что "Ленэнерго" и "Норд Инжиниринг" оштрафовали на 3,5 млн за повреждение сирени

Фото:pixabay

Теги: здоровье, молочная продукция, новости спб, общество, оштрафовали компанию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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