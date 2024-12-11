Перебои с поставками молочной продукции объяснили в Петербурге

Особенно заметным стало отсутствие бюджетного ассортимента, включая молоко, йогурт, сметану и масло.

После новогодних каникул покупатели заметили пустующие полки в молочных отделах некоторых петербургских магазинов. Как сообщает "Фонтанка", особенно заметным стало отсутствие бюджетного ассортимента, включая молоко, йогурт, сметану и масло.

Ритейлеры подтвердили наличие проблем с поставками молочной продукции. По словам представителей торговых сетей, трудности возникли главным образом с товарами от двух крупных производителей — "Вимм-Билль-Данна" и "Эйч энд Эн Трейд" (бывшего "Данона"). Эти компании отдают предпочтение сотрудничеству с федеральными сетями, оставляя другие магазины с ограниченным количеством товара. Кроме того, рост спроса в первые недели января также повлиял на нехватку продуктов.

Еще одной возможной причиной стали проблемы с интернет-соединением как у ритейлеров, так и у поставщиков. Из-за этого могла пострадать система электронного документооборота, включая работу систем "Меркурий" и "Честный знак", что привело к уменьшению объемов заказов.

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