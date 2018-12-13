"Ленэнерго" и "Норд Инжиниринг" оштрафовали на 3,5 млн за повреждение сирени 

Прокуратура взяла на себя контроль исполнения судебных актов.

"Ленэнерго" и "Норд Инжиниринг" оштрафовали за повреждение сирени. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как оказалось, "Норд Инжиниринг" повредили озеленение в 148 кв. метров, которое находилось в сквере у дома № 36 по Среднеохтинскому проспекту. Также во время работ представителей повреждено пять кустов сирени венгерской, а также кизильник. Суд оценил сумму ущерба 3,3 млн рублей.

Компания "Ленэнерго" испортила цветник площадью 86 кв. метров у дома № 226 по Лиговскому проспекту. Сумма ущерба более 340 тыс. рублей.

Известно, что иски от природоохранной прокуратуры удовлетворены полностью. Прокуратура лично проследит за исполнением судебных актов.

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