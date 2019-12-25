  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург привезли почти 70 тонн латвийского мороженого
Сегодня, 12:08
49
nastya960

В Петербург привезли почти 70 тонн латвийского мороженого

0 0

Ветеринарные сертификаты на мороженое оказались в порядке.

С начала года в Петербург из Латвии привезли более 68 тонн пломбира. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В МАПП "Убылинка" на российско-латвийском участке госграницы в Псковской области 22 июня специалисты проверили три партии мороженого весом 24,75 тонн. Лакомство везли на предприятие, которое находится в Петербурге.

Ветеринарные сертификаты на мороженое оказались в порядке.

Эксперты назвали самое безвредное мороженое в Петербурге.

Фото: pixabay 

 

Теги: мороженое, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии