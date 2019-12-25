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В Петербург завезли 118 тонн импортной черешни
Сегодня, 16:44
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himif

В Петербург завезли 118 тонн импортной черешни

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Свежие фрукты приехали в Северную столицу из Сербии.

В минувшем мае сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз в регион 152 тонн свежей сербской черешни. Об этом рассказали в пресс-службе структуры.

Фрукты заехали в Россию через пункт пропуска "Убылинка" в Псковской области. Самая щедрая партия ягод весом 118 тонн отправилась в Петербург, оставшаяся черешня разъехалась по Москве и Нижнему Новгороду. Все положенные документы на подкарантинную продукцию оказались соответствующими стандартам, свежие ягоды без проблем выпустили в свободную реализацию.

Петербургский предприниматель рассказал о трудностях в поставке фруктов и овощей.

Фото: pixabay

Теги: россельхознадзор, черешня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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