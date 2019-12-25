Петербургский предприниматель рассказал о трудностях в поставке фруктов и овощей

По словам бизнесмена, перейти полностью на удаленную работу не получилось.

Генеральный директор таможенного брокера Meridian Михаил Гультяев рассказал РБК Петербург о трудностях в сфере поставок и овощей, которые существуют на данный момент. По словам предпринимателя, полностью перестроить бизнес и перейти на удаленный формат работы не получается. Сейчас на удаленке находится 50% штата. Тех, кто остался работать в офисе, возят на такси за счет компании.

Также Гультяев рассказал, что часть персонала работает в портах, где уже были случаи коронавируса. Этих специалистов компания обеспечила масками и перчатками, при каждом приезде в офис у них измеряется температура, поверхность смартфонов и других вещей обрабатывается санитайзером. Все это (такси, маски, перчатки, санитайзер) обходится компании в 500 тысяч рублей ежемесячно.

По словам предпринимателя, больше всего они работали с поставщиками фруктов и овощей. Некоторые из клиентов значительно сократили объемы импорта компании, которые поставляли косметику, игрушки, цветы. Сохранить продажи смогли только те, которые занимаются продуктами питания. Однако и в этой сфере есть изменения.

Гультяев заявил, что люди стали больше интересоваться товарами первой необходимости: картофелем, яблоками, бананами. Продажи упали у ананасов, авокадо, манго и многих других фруктов. Был всплеск по лимонам и имбирю, но имбирно-лимонного бума в Петербурге так и не случилось.

Есть ряд других проблем. У клиентов нет денег, поэтому они не могут оплачивать услуги и просят отсрочки. Таможенные брокеры не попали в список категорий бизнеса, которые могут получить помощь от государства. Основная прибыль приходит от импорта. Поэтому компания ждет когда снимут ограничения. "Для отрасли критически важно, чтобы это случилось в ближайшие один-два месяца", - заключил предприниматель.

Ранее мы писали, что Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге.

Фото: pixabay.com