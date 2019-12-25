В Петербург заехало 190 тонн марокканской и чилийской голубики

За пять месяцев текущего года в Петербург и Ленобласть ввезли более 190 тонн свежей заграничной голубики. Как рассказали в пресс-службе территориального Управления Россельхознадзора, все ягоды успешно прошли фитосанитарный контроль.

Крупным поставщиком голубики оказалась Республика Чили, передавшая Петербургу свыше 100 тонн голубики, еще 83 тонны приехало из Марокко, а 7 тонн ягод были перуанскими. В сравнении с тем же периодом прошлого года в город и область импортировали в 2,7 раза больше свежей голубики. Все ягоды после прохождения контроля отправились в реализацию.

А совсем недавно Петербург принял 118 тонн черешни.

Фото: pixabay; пресс-служба Россельхознадзора