В Петербурге задержан бездомный, ограбивший пенсионерку на Старо-Петергофском проспекте

Мужчину заключили под стражу.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Адмиралтейскому району Петербурга задержали бездомного мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки на Старо-Петергофском проспекте. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным следствия, подозреваемый подошел к пенсионерке со спины, сорвал с нее золотую цепочку с кулоном, затем скрылся. Петербурженка же упала на асфальт, после чего долгое время не могла прийти в себя.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Мужчина свою вину признал, добавив, что успел сдать цепь в ломбард.

На сегодняшний день установлены обстоятельства еще нескольких хищений драгоценностей, совершенных фигурантом ранее в Красносельском районе. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка перевела "следователю" из Москвы более 600 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv