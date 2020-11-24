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В Петербурге задержан бездомный, ограбивший пенсионерку на Старо-Петергофском проспекте
Сегодня, 15:48
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В Петербурге задержан бездомный, ограбивший пенсионерку на Старо-Петергофском проспекте

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Мужчину заключили под стражу.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Адмиралтейскому району Петербурга задержали бездомного мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки на Старо-Петергофском проспекте. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

По данным следствия, подозреваемый подошел к пенсионерке со спины, сорвал с нее золотую цепочку с кулоном, затем скрылся. Петербурженка же упала на асфальт, после чего долгое время не могла прийти в себя.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Мужчина свою вину признал, добавив, что успел сдать цепь в ломбард. 

На сегодняшний день установлены обстоятельства еще нескольких хищений драгоценностей, совершенных фигурантом ранее в Красносельском районе.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка перевела "следователю" из Москвы более 600 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: бездомный, грабеж, старо-петергофский проспект
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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