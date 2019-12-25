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Пожилая петербурженка перевела "следователю" из Москвы более 600 тысяч рублей
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая петербурженка перевела "следователю" из Москвы более 600 тысяч рублей

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Инцидент произошел 1 июля.

Пожилая петербурженка перевела "следователю" из Москвы более 600 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 1 июля в 14:30 ей на телефон позвонила неизвестная женщина и, представившись следователем из Москвы, убедила снять со счетов все имеющиеся деньги и перевести их на безопасные счета. Пожилая женщина перевела на указанные счета 673 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе пожилая петербурженка лишилась денег при бронировании апартаментов в Сочи.

Фото: Piter.tv

Теги: деньги, мошенничество, пенсионеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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