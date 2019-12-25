Инцидент произошел 1 июля.

Пожилая петербурженка перевела "следователю" из Москвы более 600 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 1 июля в 14:30 ей на телефон позвонила неизвестная женщина и, представившись следователем из Москвы, убедила снять со счетов все имеющиеся деньги и перевести их на безопасные счета. Пожилая женщина перевела на указанные счета 673 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе пожилая петербурженка лишилась денег при бронировании апартаментов в Сочи.

Фото: Piter.tv