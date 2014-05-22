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Пожилая петербурженка лишилась денег при бронировании апартаментов в Сочи
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая петербурженка лишилась денег при бронировании апартаментов в Сочи

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Ей прислали ссылку на мошеннический сайт.

Пожилая Петербурженка лишилась денег при бронировании жилья в Сочи. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 83-летняя петербурженка. Она рассказала, что 20 июня в 19:00 на сайте "booking.com" забронировала апартаменты в Сочи. Позже ей в WhatsApp написала неизвестная, которая представилась Татьяной, отправила ссылку на сайт "booking-rent.com" и сказала зарегистрироваться на нем для подтверждения бронирования.

Пенсионерка во время регистрации указала данные банковской карты, с которой потом списалось 16 276 рублей. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе мошенник дал доверчивому пенсионеру билеты банка приколов вместо настоящих денег.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенники, пенсионеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 10:01

А как же пакет Ирины яровой ? В России мошенники себя очень хорошо чувствуют ! Может ФСБ начнёт работать ? Или вы школьникам и бабушкам в метро будите руки крутить?  

Когда закончится мошенничество в стране .

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