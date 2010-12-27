В этом году Петербург посетило больше иностранных туристов, чем российских

Увеличению турпотока способствовал ЧМ-2018.

В этом году в Петербурге зафиксировано увеличение иностранного турпотока. Благодаря ЧМ-2018 Северную столицу посетили 3,8 млн людей, среди них 1,95 млн — иностранцы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

С каждым годом число иностранных туристов, посетивших Петербург, только растет. Если в 2015 году Северная столица интересовала 43 % иностранцев от общего числа гостей города, то в 2017 году эта цифра выросла до 47 %.

Ранее мы писали, что бюджет Санкт-Петербурга планируют пополнить туристическими сборами.

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