Бюджет Санкт-Петербурга планируют пополнить туристическими сборами

Необходимая работа по изменению налогового кодекса РФ уже проводится.

В Смольном планируют исправить ситуацию со снижением городских доходов за счет введения туристского сбора для гостей. Об этом сообщает "Росбалт".

По словам главы комитета финансов Алексей Корабельников необходимая работа по изменению налогового кодекса РФ уже проводится совместно с Минфином и Минкультом. Правки планируется внести до конца 2018 года. Отмечается, что туристы должны будут заплатить примерно 1-2% от стоимости проживания в Северной Столице.

Основные параметры бюджета города на следующий год в Смольном пока не озвучили. Чиновники отметили негативное влияние, которое оказали изменение федерального законодательства и введение налоговых льгот. С помощью баданисивки бюджета планируется снизить уровень дифицита до 9%.

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