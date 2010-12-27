Смольный планирует выручить на переезде в "Невскую ратушу" от двух миллиардов рублей

Смольный надеется выручить около 1,9 миллиарда рублей за продажу "Невской ратуши". Это минимальная возможная стоимость за которую чиновники хотят продать объект. Однако, вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов планирует выручить за помещения гораздо больше заявленной стоимости.
Мне эти цифры, если честно, не нравятся
отметил спикер
Специалисты считают, что дом на Вознесенском проспекте и переулке Антоненко должен вырасти в цене из-за выгодного расположения: он находится в историческом центре города.
Напомним, что сейчас Правительство переезжает на Новгородскую улицу в Центральном районе Петербурга. На покупку нового места для работы выделено 20,3 миллиарда рублей.
Фото: Piter.tv