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Смольный планирует выручить на переезде в "Невскую ратушу" от двух миллиардов рублей
Сегодня, 13:21
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lesjasap
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Смольный планирует выручить на переезде в "Невскую ратушу" от двух миллиардов рублей

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Чиновники надеются, что выгодное расположение здания привлечет покупателей.

Смольный надеется выручить около 1,9 миллиарда рублей за продажу "Невской ратуши". Это минимальная возможная стоимость за которую чиновники хотят продать объект. Однако, вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов планирует выручить за помещения гораздо больше заявленной стоимости.

Мне эти цифры, если честно, не нравятся

отметил спикер

Специалисты считают, что дом на Вознесенском проспекте и переулке Антоненко должен вырасти в цене из-за выгодного расположения: он находится в историческом центре города.

Напомним, что сейчас Правительство переезжает на Новгородскую улицу в Центральном районе Петербурга. На покупку нового места для работы выделено 20,3 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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