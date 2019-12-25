В этом году первые скворцы были замечены в Петербурге в самом начале марта, сейчас численность нарастает быстрыми темпами.

В Петербург возвращаются перелётные птицы. Время возвращения разных видов птиц с мест зимовок может быть растянуто на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".

В этом году первые скворцы были замечены в Петербурге в самом начале марта, сейчас численность нарастает быстрыми темпами. Сроки прилёта грачей под Петербургом прослежены за более чем 100-летний период. Чаще всего они появляются в середине марта, но в ранние вёсны – уже в последних числах февраля.

В этом году на северном побережье первая белая трясогузка была замечена 5 апреля, несмотря на холодную погоду и сильный ветер, а 8 апреля были встречены уже три птицы.

Некоторые перезимовавшие у нас птицы, например, зеленушки и ополовники, уже активно строят гнезда или даже насиживают кладки. А те, кто улетал на зимовку, будут возвращаться в Петербург вплоть до начала июня.

Ранее стало известно, что в Ленобласть возвращаются белые аисты.

Фото: ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"