Эти птицы традиционно возвращаются из тёплых краев в апреле.

В Ленобласть возвращаются белые аисты. Первых птиц уже заметили в Лужском, Кингисеппском, Гатчинском и Тосненском районах. Об этом сообщили в группе "Ленинградская область" в соцсети "ВКонтакте".



Эти птицы традиционно возвращаются из тёплых краев в апреле. Как правило, первым прилетает самец – он сразу приступает к обустройству жилища. Построив однажды гнездо, он пользуется им в течение всей жизни.



Самки прилетают чуть позже и выбирают самца из числа тех, кто уже обзавелся "жилищем". Та самка, которая подлетит к гнезду первой – и становится супругой.

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Фото: ВКонтакте / Ленинградская область