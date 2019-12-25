В Петербург возвращаются грозовые дожди, но жара пока не сдается

Сегодня температура воздуха поднимется до плюс 27-29 градусов.

Во вторник, 16 июня, влияние на погоду в Петербурге окажет теплый сектор циклона. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня температурный фон в городе будет на 7-8 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что температура воздуха прогреется до плюс 27-29 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут плюс 25-30 градусов.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление изменится мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее синоптики предупредили россиян о грядущей аномальной жаре.

Фото: Facebook / Михаил Леус