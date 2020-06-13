Синоптики предупредили россиян о грядущей аномальной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что с ближайшего вторника в Россию вернется жара.

"Опять двадцать пять, можно сказать... Это касается центра европейской части России. Температура выше нормы на четыре градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на два градуса выше нормы — в восточной части", — заявил Вильфанд.