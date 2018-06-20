В Петербург возвращаются снег, метель и гололедица

Столбик термометра опустится до плюс двух градусов.

Во вторник в Петербург вернется зима, а вместе с ней снег, метель и гололедица. Об этом сообщают городские синоптики.

Если 8 апреля в Северной столице будет относительно тепло — плюс 8-11 градусов, то 9 апреля столбик термометра опустится до плюс двух градусов. Вместе с мокрым снегом будет идти сильный дождь. Петербуржцев предупреждают о метели и гололедице на дорогах.

Ранее мы писали, что жирафиха Соня из Ленинградского зоопарка не оценила петербургскую весну.

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