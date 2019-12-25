В Петербург вернутся дожди и мокрый снег

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что в Северную столицу вновь вернутся дожди и снег. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
В Петербурге ожидается облачная, но с прояснениями погода. По предварительным данным, 10 апреля город накроют кратковременные дожди. Днём воздух в Северной столице прогреется до плюс 8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление вырастет к вечеру.
Ранее мы сообщали о том, что в пятницу пробки в Петербурге достигли 2 баллов.
Фото:pixabay
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