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В Петербург вернулись скворцы
Сегодня, 9:16
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ruzannar

В Петербург вернулись скворцы

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Прилетевших в город птиц заметили жители Васильевского острова.

В Северную столицу вернулись скворцы. Об этом рассказали подписчики социальных сетей.

В воскресенье утром, 22 марта, в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" пользователь написал, что птицы поют и ищут на газонах еду.

В комментариях люди отметили, что прилёт скворцов всегда означает приход весны. Также один из подписчиков рассказал, что птицы уже стали "обживать домики".

Ранее мы сообщили, что петербуржцы заметили огромное количество чаек в парке 300-летия.

Фото: Pixabay

Теги: весна, перелетные птицы, питер, птицы, скворцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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