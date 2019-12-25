В Петербург вернулись скворцы

В Северную столицу вернулись скворцы. Об этом рассказали подписчики социальных сетей.
В воскресенье утром, 22 марта, в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" пользователь написал, что птицы поют и ищут на газонах еду.
В комментариях люди отметили, что прилёт скворцов всегда означает приход весны. Также один из подписчиков рассказал, что птицы уже стали "обживать домики".
Ранее мы сообщили, что петербуржцы заметили огромное количество чаек в парке 300-летия.
Фото: Pixabay
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