В Петербург вернулись скворцы

Прилетевших в город птиц заметили жители Васильевского острова.

В Северную столицу вернулись скворцы. Об этом рассказали подписчики социальных сетей.

В воскресенье утром, 22 марта, в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" пользователь написал, что птицы поют и ищут на газонах еду.

В комментариях люди отметили, что прилёт скворцов всегда означает приход весны. Также один из подписчиков рассказал, что птицы уже стали "обживать домики".

Ранее мы сообщили, что петербуржцы заметили огромное количество чаек в парке 300-летия.

Фото: Pixabay