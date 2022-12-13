В Петербург вернули подаренную Спасу на Крови в 1907 году плащаницу

Так, реликвию приобрели антикварном магазине в Рыбинске в 2023 году.

Стал известно, что в Петербург вернули плащаницу, которую подарили храму Воскресения Христова на Крови в день его освящения в 1907 году. Об этом пишет "Интерфакс" ср ссылкой на директора музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова.

Так, реликвию приобрели антикварном магазине в Рыбинске в 2023 году. Плащаница расписана образами, расшита золотом и серебром, а на обратной стороне красуется штамп с надписью "Дар храму Воскресения Христова. Санкт-Петербург, 1907 год".

Предполагается, что плащаницу выставят в Спасе на Крови уже в эту Пасху.

Ранее из Спаса на Крови вывели 150 человек во время "атаки" лжеминера. Ничего опасного правоохранители в здании и около него не нашли.

Фото: Piter.tv