Ничего опасного правоохранители в здании и около него не нашли.

Злоумышленники "заминировали" Спас на Крови накануне, 22 октября. В результате случившегося пришлось эвакуировать 150 человек.

По информации Piter.tv, к стражам порядка обратился сотрудник охраны культурного объекта. Он рассказал полицейским, что информацию о возможной атаке на собор поступила ему от незнакомца, который позвонил ему с неустановленного номера.

Ничего опасного правоохранители в здании и около него не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: пьяный лжеминер "атаковал" Эрмитаж.

Фото: Citywalls.ru