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Злоумышленники "заминировали" Спас на Крови
Сегодня, 10:29
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Злоумышленники "заминировали" Спас на Крови

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Ничего опасного правоохранители в здании и около него не нашли. 

Злоумышленники "заминировали" Спас на Крови накануне, 22 октября. В результате случившегося пришлось эвакуировать 150 человек.

По информации Piter.tv, к стражам порядка обратился сотрудник охраны культурного объекта. Он рассказал полицейским, что информацию о возможной атаке на собор поступила ему от незнакомца, который позвонил ему с неустановленного номера. 

Ничего опасного правоохранители в здании и около него не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: пьяный лжеминер "атаковал" Эрмитаж.

Фото: Citywalls.ru

Теги: лжеминеры, полиция, спас на крови
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Криминальные происшествия,

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