Пьяный лжеминер "атаковал" Эрмитаж

"Шутником" оказался житель Фрунзенского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне, 21 октября, лжеминер заставил полицейских проверить Эрмитаж. По информации Piter.tv, злоумышленник предупредил правоохранителей о том, что в музее спрятан взрывпакет.

Стражи порядка и саперы проверили Зимний дворец. Эвакуировать сотрудников и посетителей они не стали. Ничего опасно оперативники не нашли. В 14:55 мероприятия по обследованию объекта были завершены.

Правоохранители по "горячим следам" установили личность злоумышленника. "Шутником" оказался житель Фрунзенского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции.

На лжеминера составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: вход на станцию метро "Лесная" закрыли.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж