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Пьяный лжеминер "атаковал" Эрмитаж
Сегодня, 11:05
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Пьяный лжеминер "атаковал" Эрмитаж

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"Шутником" оказался житель Фрунзенского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне, 21 октября, лжеминер заставил полицейских проверить Эрмитаж. По информации Piter.tv, злоумышленник предупредил правоохранителей о том, что в музее спрятан взрывпакет. 

Стражи порядка и саперы проверили Зимний дворец. Эвакуировать сотрудников и посетителей они не стали. Ничего опасно оперативники не нашли. В 14:55 мероприятия по обследованию объекта были завершены.

Правоохранители по "горячим следам" установили личность злоумышленника. "Шутником" оказался житель Фрунзенского района. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции.

На лжеминера составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: вход на станцию метро "Лесная" закрыли.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

Теги: атаковал эрмитаж, лжеминер, полиция, пьяный
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Картина дня,

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