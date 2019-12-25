В Петербург 4 декабря вернутся оттепели

Температура воздуха составит -1…+1 градусов.

В пятницу, 4 декабря, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние атмосферный фронт с запада. В этот день ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В течение дня температура воздуха будет расти, и ближе к вечеру потеплеет до оттепелей. Столбики термометров покажут -1…+1 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 4 декабря пройдет мокрый снег.

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