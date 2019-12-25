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В Ленобласти 4 декабря пройдет мокрый снег
Сегодня, 13:50
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nastya960

В Ленобласти 4 декабря пройдет мокрый снег

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Ночью будет до -6 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС" , на территории региона 4 декабря пройдет мокрый снег. 

В пятницу, 4 декабря в Ленобласти будет преобладать облачная погода, местами днем пройдет мокрый снег. В некоторых районах региона будет слабый гололед.

Ночью ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1..-6 градусов, днем потеплеет до +1..-4 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

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Фото: МЧС; pixabay

Теги: гололёд, гололедица, погода, снег
Категории: Лента новостей,

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