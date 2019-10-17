В Петербург вернулась дождливая погода

Воздух прогреется до +21 градуса.

В это воскресенье, 5 июля, горожан ожидает "типичная" для Петербурга погода: почти весь день будут идти дожди, возможны даже грозы. Об этом сообщил в Facebook главный синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон закроет Северную столицу облачной спиралью, а центр его будет над западом Кольского полуострова. Температура воздуха прогреется до +21 градуса. По словам синоптика, атмосферное давление будет падать: оно составит 750 милиметров ртутного столба.

Ранее мы сообщили, что в воскресенье в Петербурге ожидаются ливни и грозы.

Фото: Pixabay