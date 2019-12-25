В Петербурге в субботу температуры пойдут обратным ходом

Днем температура будет не привычно повышаться, а наоборот снижаться.

В субботу, 26 декабря, Петербург оказался в тылу у циклона "Грета". Как рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook, в регионе будет наблюдаться обратный ход температур.

Редкое явление состоит в том, что вместо привычного повышения температуры в дневные часы, она будет наоборот понижаться. Именно поэтому утром на термометрах будет -3...-5 градусов, а к вечеру в городе похолодает до -6...-8 градусов. Погода будет облачной, пройдет слабый снег. Ветер подует с северо-востока с порывами до 8 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст.

Ранее мы рассказывали, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет около нуля.

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