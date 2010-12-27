Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Последний октябрьский денег принесет тепло в Петербург
Сегодня, 10:12
0
nastya960
190

Последний октябрьский денег принесет тепло в Петербург

0
 
 

Столбик термометра днем поднимется до +6 градусов.

Петербуржцам обещают потепление в последний день октября. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +6 градусов с утра столбик термометра показывает +2…+3 градуса. Днем может пройти и небольшой дождь, а вечером на некоторые районы Петербурга опустится туман, на дорогах к ночи снова появится гололедица, атмосферное давление будет слабо понижаться. Ветер юго-восточный, восточный, 5-6 метров в секунду.

Ранее Piter.TV предложил несколько способов, которые помогут уменьшить скольжение обуви.

Фото: Pixabay

 

Все новости района
Теги: заморозки , погода , потепление , туман
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5