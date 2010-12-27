Последний октябрьский денег принесет тепло в Петербург

Петербуржцам обещают потепление в последний день октября. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.
Температура днем поднимется до +6 градусов с утра столбик термометра показывает +2…+3 градуса. Днем может пройти и небольшой дождь, а вечером на некоторые районы Петербурга опустится туман, на дорогах к ночи снова появится гололедица, атмосферное давление будет слабо понижаться. Ветер юго-восточный, восточный, 5-6 метров в секунду.
Ранее Piter.TV предложил несколько способов, которые помогут уменьшить скольжение обуви.
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