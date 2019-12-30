Петербург в понедельник накроет метель и мокрый снег

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В понедельник, 3 февраля, в Петербурге ожидается метель и мокрый снег. Об этом сообщает петербургский Гидрометцентр.

По словам синоптиков, днём а городе будет облачно с прояснениями. Снег пойдёт ещё ночью, а днём город укутает метель. Петербуржцев и гостей Северной столицы предупреждают о гололедице.

Специалисты отмечают, что ветер будет дуть с запада, северо-запада с порывами до 15 метров в секунду. Столбмки термометров в Петербурге опустятся до минус двух градусов по Цельсию.

Ранее мы сообщали о том, что подростки из Кронштадта нарисовали на снегу двухметровую свастику.

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