Подростки из Кронштадта нарисовали на снегу двухметровую свастику

Помимо этого на снегу красовались фаллосы и нацистское приветствие.

Ночью с субботы на воскресенье подростки из Кронштадта оставили неясное для жителей города послание: свастику, нацистское приветствие и два фаллоса. Об этом сообщила "Фонтанка".

Утром жители дома на Цитадельском шоссе выглянули из окна ужаснулись и сообщили в полицию — никто так и не понял, что хотели сказать юные художники.

Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел трех школьников 13-14 лет и их родителей. Мальчики признались в содеянном и раскаялись. Они объяснили, что им было скучно.

Также известно, что ранее дети не имели приводов в полицию.

Ранее мы сообщали, что Вилли Вонка может стать женщиной в новом фильме.

Фото: pxhere.com