В Петербург в 2024 году намерены поставить более 500 автобусов и 100 электробусов

Помимо этого, для пассажиров разработали мобильное приложение, позволяющее оплачивать проезд с помощью телефона.

В 2024 году в Петербург планируется поставка более 500 автобусов и 100 электробусов, 41 троллейбуса, 136 трамваев и 10 поездов "Балтиец". Отмечается, что обновление подвижного состава в городе продолжается за счет средств Фонда национального благосостояния. Об этом 15 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

В метрополитене на данный момент работает 20 составов поездов "Балтиец". Для их обслуживания завершили первый этап реконструкции тяговой сети первой линии. Кроме того, всего в Петербурге действуют 554 маршрута наземного транспорта протяженностью свыше 9,3 тыс. километров.

Помимо этого, для пассажиров разработали мобильное приложение, позволяющее оплачивать проезд с помощью телефона. На первом этапе в нем можно будет создать виртуальную карту "Подорожник", позже функционал расширят на все виды проездных билетов. Новый сервис проходит тестирование, его запуск стартует во II квартале текущего года.

Ранее на Piter.TV: число "зайцев" начали объявлять в салонах петербургских автобусов.

Фото: Piter.TV