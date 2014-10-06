В Петербург привезли более 180 тонн зараженных бананов

Выяснилось, что во фруктах есть мухи, которые являются переносчиками опасных заболеваний.

В Петербург привезли бананы из Эквадора, в которых обнаружили мух-горбаток. В порт Северной столицы доставили 186,6 тонн фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Плоды планировали доставить в Екатеринбург. В Северной столице в финальном пункте назначения должны были оставить 70,2 тонны бананов. Но теперь товар придется обеззаразить либо вернуть отправителю.

ФГБУ "Ленинградская МВЛ" признала, что во фруктах есть мухи, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Насекомое является карантинным.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге транспортная полиция в Петербурге подозревает москвича в краже 20 тонн мандаринов.

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