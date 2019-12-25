В Петербург привезли более 177 тонн конины из Латинской Америки

Грузы отправились к своим адресатам.

С 21 по 23 августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области провели ветеринарный контроль семи крупных партий конины. Она прибыла в Россию через Большой порт в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.

В Северную столицы привезли 126,5 тонн конины из Аргентины, 27 тонн из Уругвая и 24 тонны из Мексики. Они предназначаются для реализации на территории России.

В ходе контроля нарушений не было выявлено.

Ранее в порту Петербурга проверили 46,5 тонн тангора.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области