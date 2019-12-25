В Петербург 15 февраля пришло потепление

После -20 градусов температура воздуха в городе прогреется до -8…-10.

В понедельник, 15 февраля, влияние на погоду в Петербурге окажет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег. Ветер усилится, а температура воздуха будет активно повышаться. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

После -20 градусов столбики термометра в Северной столице поднимутся до -8…-10. В Ленобласти ожидается -7…-12, местами -13…-18 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что стая белых лебедей пролетела над заснеженным Петербургом.

Фото: pixabay.com