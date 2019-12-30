В Петербург пришли рабочие будни: в городе снова эвакуируются районные суды

Горожане зачеркнули уже 33-й день лжеминирований.

Утро 27 января не стало исключением для неизвестных шантажистов, которые каждую рабочую неделю заставляют эвакуироваться городские учреждения и заведения. В понедельник на улицу вновь отправились посетители и сотрудники Приморского, Дзержинского, Петроградского, Василеостровского, Красногвардейского, Октябрьского, Смольнинского, а также Сестрорецкого, Ленинского и Петродворцового районных судов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Вероятно, новостей для "заминированных" учреждений у анонимов не было, особых писем и "анонсов" заведений, которым суждено сегодня эвакуироваться, суды не получали.

Напомним, 27 января – уже 33-й день эвакуаций в Петербурге. Чаще всего от шантажа неизвестных страдают районные суды, торговые центры, учебные и медицинские учреждения.

Днем раньше в Петербурге двое "заминировали" больницу и ТРК. Одного уже задержали.

Фото: Piter.TV