В Петербург прилетели 56 попугаев из Крыма

В городской зоомагазин направлялись кареллы, неразлучники, волнистые и ожереловые попугаи.

В аэропорту "Пулково" проверили и пропустили в Петербург 56 пернатых пассажиров, прибывших из Крыма. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, птички направлялись в адрес одного из городских зоомагазинов.

Среди привезенных птиц были неразлучники, кареллы, розеллы, какарики, а также волнистые и ожереловые попугаи. Пернатые прошли необходимые лабораторные исследования и процедуры обработки против паразитов. После прохождения ветеринарного контроля попугаев допустили к дальнейшей поездке.

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили об активности лосей в жару.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора