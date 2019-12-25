В Петербург прилетел рейс с 33 "возвращенцами" из Ташкента

Рейс Uzbekistan Airways приземлился в час дня.

В Петербурге приземлился авиарейс из Ташкента с 33 жителями Петербурга и Ленинградской области, оказавшихся в Узбекистане на время коронавирусных ограничений. Информация доступна из данных онлайн-табло Пулково.

Напомним, что россияне получили возможность​ вернуться домой при помощи Министерства иностранных дел, Министерства коммуникаций и связи и других ведомств.

В аэропорту пассажиров встретили сотрудники Роспотребнадзора. Они провели тесты на наличие коронавируса, проверили температуру, а также выдали предписание на две недели самоизоляции. После осмотра специалисты Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД отвезут всех прилетевших либо по домам, либо в обсерватор.

Фото: Piter.tv