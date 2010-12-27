В Петербург привезли фарфоровые скульптуры Наполеона, Екатерины II и Суворова

Выставка откроется сегодня в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова.

В Петербург привезли скульптуры императора Наполеона, императрицы Екатерины II и генералиссимуса Александра Суворова. Произведения искусства, изготовленные из дрезденского фарфора, выставят в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова. Об этом сообщается на сайте организации.

Экспозиция откроется уже сегодня, 14 августа, и будет работать до 31 октября. Посетители смогут увидеть фарфоровые копии не только известнейших людей, но и солдат французской, английской и прусской армий. По словам организаторов выставки, лица персонажей переданы с удивительным сходством.

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Фото: visit-petersburg.ru